ستولتنبرغ: دعم أوكرانيا سيكون له ثمن بالنسبة للغرب

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن دعم أوكرانيا سيكون له ثمن بالنسبة للغرب، لكنه حذر من أن عدم تقديم المساعدة لكييف "سيكون ثمنه أعلى بكثير".

وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع لجنتي الدفاع والأمن في البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء: "من المهم بالنسبة لنا كسياسيين أن نضمن دعما جوهريا طويل الأمد لأوكرانيا من قبل دولنا. لكن ذلك سيكون له ثمنه".

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وأضاف أن "العقوبات والدعم العسكري والمساعدات الإنسانية والاقتصادية كلها لها ثمن. لكن ثمن عدم تقديم المساعدة سيكون أعلى".

واعتبر ستولتنبرغ دعم أوكرانيا "خيارا أخلاقيا"، مضيفا أن "هزيمة أوكرانيا ستجعل أوروبا أكثر عرضة للخطر من قبل روسيا".

وتابع: "حتى إن لم يهمكم الجانب الأخلاقي من دعم الشعب الأوكراني، عليكم أن تهتموا بأمنكم. ولذلك يجب دفع ثمن الدعم والمساعدات الإنسانية وعواقب العقوبات الاقتصادية".

وأكد أن "البديل هو دفع ثمن أعلى بكثير لاحقا".

المصدر: نوفوستي