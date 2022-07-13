رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران تشكل خطرا إقليميا وعالميا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن العلاقة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وفي مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران.

وخلال استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجمع وسائل الدفاع متعددة الأبعاد والمستويات التابع لوزارة الدفاع في مطار بن غوريون، شدد كوخافي على أن "التعاون العملياتي والتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعتبر دليلا على التحالف الاستراتيجي المهم بين الدولتين حيث تعتبر العلاقات الاستراتيجية بين الجيشين ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الأمني والتعامل مع التهديدات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط "، مشيرا إلى "أننا نسعى لخلق فرص متنوعة جديدة للتعاون جوا وبحرا وبرا".

ولفت إلى أن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة تعتبر ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وفي مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران الذي لا يهدد إسرائيل فحسب بل يشكل تهديدا إقليميا وعالميا يجب أن تتحرك في مواجهته دول المنطقة معا".

هذا وتم خلال الزيارة استعراض الفرص الأمنية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها المشاريع المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة وخاصة فيما يتعلق بمجالات بناء القوة العسكرية والاستخبارات والتكنولوجية.

المصدر: RT