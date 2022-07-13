شركة "مولدوفاغاز" تبدأ إجراءات زيادة أسعار الغاز في البلاد بأكثر من 60%

طلبت شركة "مولدوفاغاز" من الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة في مولدوفا، الإذن بزيادة تعريفات الغاز المحلية بحوالي 61.9%.

ووفق ما ذكرته الوكالة الوطنية المولدوفية لتنظيم الطاقة، "وفقا لحسابات مولدوفاغاز، يجب أن يكون متوسط ​​سعر الغاز في عام 2022، إلى جانب الانحرافات التعريفية في الفترة من يناير إلى يونيو، 26314 لي لكل 1000 متر مكعب، أو 61.9% أكثر من التعريفة الحالية (16254 لي).

وفي حال الموافقة على هذا الطلب، فستكون التعريفة للمستهلكين المنزليين، بما في ذلك مع ضريبة القيمة المضافة، 29.48 ليو (1.5 دولار).

المصدر: تاس