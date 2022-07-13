شركة "مولدوفاغاز" تبدأ إجراءات زيادة أسعار الغاز في البلاد بأكثر من 60%
AP
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طلبت شركة "مولدوفاغاز" من الوكالة الوطنية لتنظيم الطاقة في مولدوفا، الإذن بزيادة تعريفات الغاز المحلية بحوالي 61.9%.
ووفق ما ذكرته الوكالة الوطنية المولدوفية لتنظيم الطاقة، "وفقا لحسابات مولدوفاغاز، يجب أن يكون متوسط سعر الغاز في عام 2022، إلى جانب الانحرافات التعريفية في الفترة من يناير إلى يونيو، 26314 لي لكل 1000 متر مكعب، أو 61.9% أكثر من التعريفة الحالية (16254 لي).
وفي حال الموافقة على هذا الطلب، فستكون التعريفة للمستهلكين المنزليين، بما في ذلك مع ضريبة القيمة المضافة، 29.48 ليو (1.5 دولار).
المصدر: تاس