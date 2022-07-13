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"غازبروم": لا يمكننا الوصول إلى نتيجة حول تطور وضع "السيل الشمالي"

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Globallookpress Igor Russak/dpa
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنه لا يمكنها الوصول إلى نتيجة حول تطور وضع "السيل الشمالي"، حيث أنها لا تملك أي وثيقة تسمح لسيمينز بإخراج محرك التوربين المهم لعمل أنابيب الغاز.

وقالت الشركة في بيانها "غازبروم لا تملك أي وثيقة تسمح لشركة "سيمنز" بأن تخرج من كندا محرك التوربين الغازي لمحطة بورتوفايا".

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وأضافت: "في ظل هذه الظروف، لا يمكن التوصل إلى نتيجة موضوعية حول تطوير الوضع في محطة بورتوفايا"، والتي تعتبر مرفق بالغ الأهمية لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون في وقت سابق أن "كندا ستمنح تصريحا محدود المدة وقابلا للإلغاء لشركة سيمنز كندا للسماح بإعادة محرك توربين "السيل الشمالي-1" الذي تم إصلاحه، إلى ألمانيا".

 المصدر: نوفوستي

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