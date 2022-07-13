"غازبروم" الروسية تتحدث عن مستقبل "السيل الشمالي-1" في ظل احتجاز معدات ضرورية

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، بأنها لم تتسلم أية وثائق تسمح لشركة "سيمنز" بنقل توربين لخط الأنابيب "السيل الشمالي-2"، والذي احتجزته كندا بعد إصلاحه بذريعة العقوبات الغربية.

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وقالت الشركة الروسية، في بيان الأربعاء، إنه لا يمكن الوصول إلى استنتاج موضوعي بشان مستقبل وضع "السيل الشمالي-1"، إذ أنها لا تملك أي وثيقة تسمح لشركة "سيمنز" بإخراج محرك التوربين المهم لعمل أنابيب الغاز.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون أن "كندا ستمنح تصريحا محدود المدة وقابلا للإلغاء لشركة (سيمنز كندا) للسماح بإعادة محرك توربين "السيل الشمالي-1" الذي تم إصلاحه، إلى ألمانيا".

وقلصت شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1" بشكل ملحوظ وذلك لدواع فنية، إذ لم ترجع كندا توربينات من طراز "سيمنز" بعد إصلاحها بذريعة العقوبات المفروضة على موسكو.

ويخضع خط الأنابيب "السيل الشمالي" الآن إلى أعمال صيانة مجدولة من المقرر أن تستمر حتى 21 يوليو الجاري، أي أن ضخ الغاز عبر المسار متوقف بشكل مؤقت.

المصدر: نوفوستي