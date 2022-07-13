أنقرة تعلن انتهاء محادثات اسطنبول بشأن الحبوب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، انتهاء محادثات اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني بشأن تحرير صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وأصدرت الوزارة التركية بيانا من جملة واحدة قالت فيه إن المحادثات "انتهت" دون تحديد ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم في أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين منذ مارس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم بدء الاجتماع الرباعي بين الوفود العسكرية لوزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد الأمم المتحدة بشأن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية الموجودة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askerî heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı Kalender Kasrı’nda başladı. pic.twitter.com/D2Wfi8KeM5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022

المصدر: "أ ف ب" + RT