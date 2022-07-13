بايدن: سنواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء في أوروبا، في محاولة تحديد سقف أسعار النفط الروسي.

وجاءت تصريحات بايدن في بيان مكتوب صدر يوم الأربعاء من قبل الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، على خلفية بلوغ معدل التضخم في الولايات المتحدة مستويات قياسية، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 9.1% في يونيو، أي أنه وصل إلى الحد الأقصى منذ نوفمبر 1981.

وأكد بايدن أن محاربة التضخم "على رأس أولوياته"، موضحا أنه "بادئ ذي بدء، سأستمر في بذل كل ما في وسعي لخفض سعر البنزين. وسأواصل الإصدار التاريخي للنفط من احتياطاتنا الاستراتيجية".

كما ذكر بايدن أنه سيواصل العمل مع الحلفاء الأوروبيين لتحديد سقف أسعار النفط الروسي، "لخفض أرباح [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين من بيع النفط. وسأواصل العمل مع صناعة النفط والغاز الأمريكية لزيادة الإنتاج بطريقة مسؤولة".

ولفت بايدن إلى أن "الولايات المتحدة تنتج بالفعل 12.1 مليون برميل من النفط يوميا"، مؤكدا أنها "على المسار الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية".

المصدر: تاس