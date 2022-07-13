منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية توجه رسالة لبايدن بلافتات في بيت لحم (صور)

علقت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية لافتات في بيت لحم، على الطريق الذي سيمر منه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، تذكر بنظام الفصل العنصري "أبارتهايد" ضد الفلسطينين.

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وحملت اللافتات والشاشات الالكترونية المعلقة في الفضاء العام عبارة "Mr. president, this is Apartheid".

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "السياسة الأمريكية تعمل وفق منظور يرى أنه يوجد هنا نظامان منفصلان ومتوازيان: أحدهما نظام ديمقراطي ثابت (داخل الخط الأخضر) والثاني نظام احتلال مؤقت (خارج الخط الأخضر)".

وتابعت المنظمة: "في كانون الثاني 2021 نشرت بتسيلم ورقة موقف أوضحت فيها أن هذا المنظور يعرض واقعا كاذبا، لأن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل أي كل الأراضي الممتدة بين النهر والبحر تدار بواسطة نظام واحد يسعى إلى تثبيت التفوق اليهودي على الفلسطينيين، نظام أبارتهايد".

وأضافت: "لولا الدعم الأمريكي المتواصل ما كان لإسرائيل أن تقدر على إعادة تشكيل المكان بوسيلة الهندسة السياسية والجغرافية والديمغرافية، وتسيطر عسكريا طيلة 55 عاما على رعايا مجردين من الحقوق، وتضم شرقي القدس إلى أراضيها، وتتبع سياسة التمييز المنهجي ضد مواطنيها الفلسطينيين".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إلى إسرائيل وكان في استقباله في مطار بن غوريون كل من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائر لابيد.

المصدر: RT