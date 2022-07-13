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بايدن: سنعمل على تعزيز دمج إسرائيل في المنطقة وسنعزز معها العلاقات بشكل أكبر

بايدن يصل إلى إسرائيل في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية

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بايدن يصل إلى إسرائيل في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية
AP Ariel Schalit
الرئيس الأمريكي حو بايدن
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وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة تستغرق 3 أيام يبحث فيها مع القيادة الإسرائيلية، حل الدولتين، والملف الايراني، فيما سيتوجه للسعودية يوم الجمعة.

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هذا وحطت طائر بايدن في مطار بن غوريون الدولي في مستهل زيارة لإسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، تستغرق 3 أيام، سيجري خلالها الرئيس الأمريكي محادثات مع القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية، في حين أنه سيقوم برحلة مباشرة نادرة إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، قد قال في إيجاز لصحفيين قبل توجهه مع بايدن إلى المنطقة، إن "الولايات المتحدة معنية في إقامة قنصلية أمريكية في شرقي القدس لخدمة السكان الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "خطوة كهذه تتطلب التنسيق والعمل المشترك مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، وأن بايدن سيطرح هذا الموضوع في المحادثات التي سيجريها مع القيادتين".

المصدر: "مكان"

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