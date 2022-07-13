بايدن يصل إلى إسرائيل في بداية جولة شرق أوسطية يختتمها في السعودية

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة تستغرق 3 أيام يبحث فيها مع القيادة الإسرائيلية، حل الدولتين، والملف الايراني، فيما سيتوجه للسعودية يوم الجمعة.

إقرأ المزيد

هذا وحطت طائر بايدن في مطار بن غوريون الدولي في مستهل زيارة لإسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، تستغرق 3 أيام، سيجري خلالها الرئيس الأمريكي محادثات مع القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية، في حين أنه سيقوم برحلة مباشرة نادرة إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي + 3 في جدة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

WATCH LIVE: Prime Minister Yair Lapid welcomes US President @JoeBiden to Israel. 🇮🇱🤝🇺🇸 https://t.co/mhYrnMXstj — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 13, 2022

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، قد قال في إيجاز لصحفيين قبل توجهه مع بايدن إلى المنطقة، إن "الولايات المتحدة معنية في إقامة قنصلية أمريكية في شرقي القدس لخدمة السكان الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "خطوة كهذه تتطلب التنسيق والعمل المشترك مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، وأن بايدن سيطرح هذا الموضوع في المحادثات التي سيجريها مع القيادتين".

المصدر: "مكان"