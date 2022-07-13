الخارجية الصينية تعلق على اعترافات بولتون بشأن تدبير انقلابات في الخارج

علق المتحدث باسم الخارجية الصينية على اعتراف صدر عن جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد لترامب، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول أجنبية دون أن يذكر أسماءها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، "إنه لا يرى ما يثير الدهشة في كلمات مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي جون بولتون بشأن المشاركة في تنظيم انقلابات في الخارج".

وأضاف المتحدث، "هذا يؤكد فقط أن التدخل في الشؤون الداخلية والإطاحة بالسلطة في دول أخرى قد أصبحا بالفعل معيار السلوك الأمريكي. هذا جزء من النظام الأمريكي. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يواجه احتجاجا من المجتمع الدولي".

وكان جون بولتون، الذي شغل مختلف المناصب الرفيعة في الإدارة الأمريكية في أوقات سابقة، قد اعترف في مقابلة مع "سي إن إن" بأنه شارك في تدبير انقلابات في دول أجنبية دون أن يذكر أسماءها.

المصدر: تاس