إسرائيل والولايات المتحدة تعلنان في بيان مشترك عن بدء تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة

في بيان لهما، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن بدء تعاون استراتيجي في مجال التقنيات المتقدمة يضع إسرائيل إلى جانب الحلفاء الرئيسيين لواشنطن.

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واستعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل، سينشر الأخير ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، بيانا مشتركا يعلنان فيه عن إنشاء إطار للحوار التكنولوجي الاستراتيجي من أجل لتعميق الشراكة الاستراتيجية بشكل كبير في أحدث التقنيات.

وأعرب القادة في البيان عن "التزامهم بتعزيز التعاون التكنولوجي بين الدول، وتعزيز مساحة العمل المشتركة (النظام البيئي) في مجال الابتكار، وتعظيم قدرات الدول في المجال التكنولوجي ، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية و دفع جدول أعمال مشترك على الساحة الدولية".

ومن المتوقع أن يزور أول وفد أمريكي لدفع إطار الحوار التكنولوجي الاستراتيجي إسرائيل في الأشهر المقبلة لبحث مشاريع مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والكم، والتعامل مع أزمة المناخ، وتحسين الاستعداد للأوبئة.

والغرض من البيان المشترك هو "التعبير عن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وترسيخ الشراكة بين الجانبين، ووضع موقف إسرائيل إلى جانب الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، والتي هي في على رأس جدول الأعمال الدولي".

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الإعلان المشترك من جديد "التزام الدول بتوسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى أيضا والتصدي للتحديات التكنولوجية كأساس لتكامل كبير للقوة، والذي سيشكل العقد المقبل".

من جهته، قال يائير لابيد: "يضع البيان المشترك إسرائيل في طليعة الابتكار العالمي ويؤسس لمكانتها كقوة تكنولوجية رائدة. تبدأ رؤيتنا لمليون شخص في مجال التكنولوجيا العالية بالتعاون الدولي الذي سيشكل فرصًا جديدة لعوالم التكنولوجيا الفائقة في البلاد".

المصدر: RT