الكرملين: قضية "المسيّرات" لن تناقش خلال زيارة بوتين إلى طهران

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن قضية الطائرات بدون طيار لن تناقش خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى طهران.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال رد بيسكوف عما إذا كانت صفقة بيع الطائرات المسيرة ستناقش خلال زيارة بوتين أم لا، حيث رفض بيسكوف الحديث عن هذه القضية، وقال "كلا، ليس لدينا أي تعليق على ذلك".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، قد قال يوم أمس الثلاثاء، 12 يوليو، ردا على مزاعم مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، بشأن نقل "عدة مئات" من المسيرات من إيران إلى روسيا، بأن "التعاون بين طهران وموسكو في مجال التكنولوجيا بدأ حتى قبل الأحداث في أوكرانيا، ويتطور دون تغيير في الآونة الأخيرة".

وكان بيسكوف قد أعلن أنه من المقرر أن يزور بوتين طهران، الثلاثاء 19 يوليو الجاري، حيث سيلتقي بالرئيسين الإيراني والتركي، إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان.

المصدر: تاس