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سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا مشتركا شمل تزودا بالوقود جوا مع نظيره اليوناني

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سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبا مشتركا شمل تزودا بالوقود جوا مع نظيره اليوناني
Globallookpress
أرشيف
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أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أمس الثلاثاء تدريبا مشتركا شمل تزودا بالوقود جوا مع نظيره اليوناني.

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وتدرب الطرفان تدربا على التعامل مع سيناريوهات متنوعة بما فيها معارك جوية متقدمة وتزويد طائرات حربية يونانية بالوقود جوّا.

ويشكل التدريب أرضية وفرصة لتبادل الخبرات بين أسلحة الجو، ويعتبر بمثابة نقطة مهمة في تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بين إسرائيل واليونان.

كما يساهم التدريب في تعزيز الجاهزية للقتال في مواجهة سيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى قدرة سلاحي الجو في التعامل مع سيناريوهات عملياتية محتملة حيث يشكل تحديا للطواقم الجوية والتقنية.

يذكر أنه تم التخطيط للتدريب في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022.

المصدر: RT

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