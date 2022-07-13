إيران ترد مجددا على تصريحات عن توريد مسيرات لروسيا وتعلق على العلاقات التجارية والمصرفية بين البلدين

علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الأبعاء، على التصريحات حول توريد مسيرات لروسيا، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تحاول خلق أزمات جديدة وحرف الأنظار عن مشاكلها".

وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "واشنطن تحاول خلق أزمات جديدة وحرف الأنظار عن مشاكلها..يجب عليها الانتباه لسياستها في تحويل المنطقة إلى ترسانة سلاح..هي لا تنوي الكف عن هذه السياسة، وذلك لتأمين مصالح شركات السلاح الأمريكية..على واشنطن الاهتمام بشؤونها بدلا من اتهام الأخرين".

وتعليقا عن العلاقات التجارية والمصرفية بين طهران وموسكو، أوضح كنعاني قائلا: "العلاقات الإيرانية الروسية علاقات واسعة ومتنوعة، وتتعزز بفضل إرادة قيادات البلدين، وسوف نعمل على تعزيزها لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية لترتقي إلى مستوى العلاقات بين البلدين، وهذا يتطلب علاقات مصرفية، ونتابع هذا الموضوع لتفعيل آليات ثنائية لتسهيل التعاملات التجارية، والزيارات المتبادلة تخدم التوصل إلى نتيجة بهذا الصدد لتأمين المصالح المشتركة للبلدين".

وأردف: "هناك إرادة واضحة بين طهران وموسكو وأنقرة لتعزيز العلاقات، وسوف نعلن عن تفاصيل زيارة الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، المرتقبة إلى طهران".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد قال إن إيران تستعد لنقل طائرات بدون طيار (مسيرات) إلى روسيا.

وأضاف سوليفان في إفادة صحفية: "معلوماتنا تظهر أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك التي لديها قدرات حمل أسلحة".

المصدر: RT