إيران: نعتبر ترسانة إسرائيل النووية تهديدا للمنطقة وسنرد بصورة قاطعة وجدية على أي خطوة ضدنا

أكدت طهران، اليوم الأربعاء، أنها "تعتبر ترسانة إسرائيل النووية تهديدا للمنطقة"، محذرة من أن "إيران سوف ترد بصورة قاطعة وجدية على أي خطوة إسرائيلية ضدها".

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وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "الكيان الذي لم ينضم لأي معاهدة دولية بخصوص عدم الانتشار النووي ولديه تاريخ من الاحتلال وانتهاك حقوق الشعوب، يعلق على نشاطاتنا السلمية في المجال النووي، وهذا من سخرية القدر".

وأضاف كنعاني: "نحن من أعضاء معاهدة الحد من الانتشار النووي، وجميع نشاطاتنا تخضع لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأردف: "الكيان الصهيوني لا يحق له التعليق على نشاطاتنا، ونعتبر ترسانته النووية تهديدا للمنطقة، وعلى المنظمات الدولية إرغامه على الانضمام للتعهدات الدولية بهذا الخصوص".

وأكمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لكن تهرب الكيان الصهيوني من المسؤولية والقانون هو بسبب الدول التي تدعم هذا الكيان، وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وقال كنعاني محذرا: "إيران سوف ترد بصورة قاطعة وجدية على أي خطوة إسرائيلية ضدها، وتجعل المهاجم يندم على فعلته".

المصدر: RT