السجاد الأحمر وبطاريات الصواريخ لاستقبال بايدن في مطار بن غوريون (صور)

من المنتظر أن يتم استقبال الرئيس الأمريكي في مطار بن غوريون في إسرائيل بالسجاد الأحمر وإطلاقات ترحيبية من بطاريات الصواريخ.

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حيث تحول المكان إلى ساحة استعراض للقدرات الجوية الإسرائيلية، وذلك بعد إلغاء العرض الذي كان مقررا في قاعدة بالماحيم الجوية.

وفي وقت سابق، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة متجها نحو الشرق الأوسط، في أول زيارة له لهذه المنطقة بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تكون إسرائيل المحطة الأولى في زيارة بايدن للمنطقة، والتي سيزور خلالها أيضا الأراضي الفلسطينية ثم السعودية.

وتتركز أولويات زيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في تثبيت الهدنة باليمن، واندماج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، والعمل على إحراز تقدم في العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والسعودية.

المصدر: RT