إيران: نرفض حصول أي اتفاق أو مساومة مع السعودية بشأن حادثة منى في 2015

أكدت إيران، اليوم الأربعاء، أن "نتائج المفاوضات مع السعودية بوساطة بغداد وجهودها، كانت إيجابية و تبعث عن أمل"، لافتة إلى سبب التأخير الحاصل في استئنافها.

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وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قائلا: "نتائج المفاوضات مع السعودية بوساطة بغداد وجهودها، كانت ايجابية و تبعث على الأمل".

وأضاف كنعاني: "التأخير الحاصل في استئناف المفاوضات هو لتحقيق خطوات واضحة و تقدم واضح في الجولة القادمة، وسوف نشهد تطورات إيجابية في الجولة القادمة".

وقال كنعاني: "نرفض حصول أي اتفاق أو مساومة بين هيئة الحج الإيرانية والطرف السعودي بخصوص شهداء فاجعة منى، ونتابع القضايا الحقوقية المرتبطة بهذا الملف مع الطرف السعودي، ونهتم بهذه القضية في محادثاتنا مع السعودية..العلاقات الحالية مع السعودية لم تسمح بمتابعة الموضوع بصورة مناسبة، لكن مع تحسن العلاقات سوف نتابع الموضوع بصورة أفضل ونعمل على استيفاء حقوق عوائل الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أنه في 24 سبتمبر 2015، تسبب حادث تدافع في مشعر منى بمكة خلال موسم الحج إلى مقتل المئات، بينهم 464 حاجا إيرانيا، في حين أشارت بعض الوكالات إلى أن عدد الضحايا الإجمالي تجاوز الـ1800.

المصدر: RT