موسكو تعلق على مستقبل نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا بعد عام 2024

قال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو بإمكانها تمديد نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد عام 2024 ، ولكن ذلك يتوقف على عدة عوامل.

وأضاف بيريشيفسكي: "أعلن الاتحاد الأوروبي سياسة التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. وهذا يعني التخلي عن الترانزيت الأوكراني وحرمان كييف من الدخل منه. ولكن في حال استمر الطلب من المستهلكين الأوروبيين على الغاز الروسي، وكانت منظومة نقل الغاز الأوكرانية في حالة عمل، فستكون روسيا مستعدة للقيم بذلك".

إقرأ المزيد

وشدد على أن روسيا تفي بجميع التزاماتها بموجب العقد الحالي، مذكرا بأن العبور (ترانزيت الغاز) في الوقت الحالي "مقيد من قبل السلطات الأوكرانية التي رفضت نقل الغاز الروسي عبر محطة "سوخرانوفكا".

إلى ذلك أفادت شركة الغاز الروسية "غازبروم" في تصريحات الأسبوع الماضي، بأنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور "سودجا" في أوكرانيا إلى أوروبا، فيما إمدادات الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" تبقى عند الصفر.

المصدر: نوفوستي