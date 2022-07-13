تحطم طائرة خاصة في المكسيك (صور)

قال مطار كويريتارو الدولي إن طائرة "بايبر PA31" قد تحطمت، في حين أن تفاصيل الحادث ستقدمها وكالة الطيران المدني المكسيكية.

وأوضح المطار في بيان له أمس الثلاثاء: "الطائرة الخاصة بايبر PA31، التي أقلعت من مطارنا، تحطمت بالقرب من قرية جاليراس التابعة لبلدية كولون".

#Alerta ✈ | El saldo del desplome de una avioneta sobre sembradíos de maíz en #Galeras, #Colón, fue de dos personas sin vida en el lugar de los hechos. La aeronave privada, piper PA31, había despegado -este martes- del @AIQ_MX.



📷 Cortesía pic.twitter.com/W2mdnEOQpm — ACONTECER (@acontecer_) July 13, 2022

وأضاف على "تويتر": "سيتم تقديم تفاصيل الحادث من قبل وكالة الطيران المدني الفيدرالية. عملنا مستمر كالمعتاد".

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر، أن شخصين لقيا حتفهما في الحادث. وطوق الجيش موقع الحادث، ومازالت التحقيقات جارية.

المصدر: سبوتنيك