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تحطم طائرة خاصة في المكسيك (صور)

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تحطم طائرة خاصة في المكسيك (صور)
الطائرة "بايبر PA31"
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قال مطار كويريتارو الدولي إن طائرة "بايبر PA31" قد تحطمت، في حين أن تفاصيل الحادث ستقدمها وكالة الطيران المدني المكسيكية.

وأوضح المطار في بيان له أمس الثلاثاء: "الطائرة الخاصة بايبر PA31، التي أقلعت من مطارنا، تحطمت بالقرب من قرية جاليراس التابعة لبلدية كولون".

وأضاف على "تويتر": "سيتم تقديم تفاصيل الحادث من قبل وكالة الطيران المدني الفيدرالية. عملنا مستمر كالمعتاد".

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر، أن شخصين لقيا حتفهما في الحادث. وطوق الجيش موقع الحادث، ومازالت التحقيقات جارية.

المصدر: سبوتنيك

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