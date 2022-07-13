خبير: HIMARS ليس هدفا صعبا للدفاعات الروسية لكن كييف لديها تكتيكات إرهابية

قال مصدر إن أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS الأمريكية ليست هدفا صعبا للدفاعات الجوية الروسية ويجري إسقاطها بانتظام لكن كييف تستخدم تكتيكات إرهابية ضد أهداف مدنية ضعيفة التغطية

وأضاف المصدر لوكالة نوفوستي:"قذائف MLRS، سواء كانت "Smerch" أو "Alder" أو قذائف HIMARS الأمريكية، ليست هدفا صعبا لنظام الدفاع الجوي الروسي، إذ يجري إسقاطها بأعداد كبيرة بواسطة أنظمة الصواريخ الروسية المضادة .. فلهذه الصواريخ مسار يمكن التنبؤ به وسرعة طيران منخفضة، وغير مجهزة بوسائل للتغلب على الدفاع الجوي الروسي"، منوها بأن هنالك بالفعل حالات تم فيها إسقاط حزمة HIMARS بالكامل، أي ستة صواريخ بالكامل في وابل واحد.

في الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن أوكرانيا تستخدم تكتيكات الهجمات الجماعية الإرهابية الضخمة، واختيار الأماكن التي لا يغطيها الدفاع الجوي الروسي بشكل جيد.

وتابع قائلا: "تتضمن هذه الضربات (الأوكرانية) عدة أنواع من الأسلحة، يتم تنسيقها عند دخولها منطقة الدفاع الجوي. على سبيل المثال، يمكن استخدام أنظمة Uragan و Smerch و Vilkha وكذلك صواريخ HIMARS الموجهة على الفور. ويمكن إضافة صواريخ Tochka التكتيكية إلى هذه المجموعة. وحتى الطائرات بدون طيار من طرازTu-141 / Tu-143 باعتبارها أفخاخا إضافية، وبالتالي تنفيذ هجمات على أهداف مدنية، أي أن حشد الوسائل يخلق إمكانية اختراق. هذا هو الإرهاب في أنقى صوره".

من جهته قال الخبير العسكري المعروف، أليكسي ليونكوف بأن الدعاية الأوكرانية تحول HIMARS MLRS الأمريكية إلى "سلاح معجزة"، بينما لا خصائص لهذه الأنظمة، ولا عددها في الخدمة في القوات الأوكرانية، قادرة على التأثير بشكل كبير على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس الأحياء السكنية، إذ استهدفت مساء الاثنين الماضي مدينة نوفايا كاخوفكا بمنطقة خيرسون بصواريخ هيمارس الأمريكية، أسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى، كما قصفت اليوم الأربعاء أراضي لوغانسك بهذه الصواريخ.

المصدر: نوفوستي