تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا / 13.07.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/terh
تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتحرير آخر أراضي دونباس، في ظل سعي الغرب لزيادة إمداداته من الأسلحة لكييف والضغط باتجاه إطالة أمد النزاع.
ميدانيا..
- بينهم عرب.. قائمة بأعداد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا من كل دولة (صورة)
- لوغانسك: القوات الأوكرانية وجهت ضربة قوية لوحدة الدفاع الجوي العسكرية في الجمهورية
- بالفيديو.. راجمات أوراغان الروسية تستهدف مواقع التشكيلات المسلحة الأوكرانية قرب سيفيرسك
- سلسلة انفجارات قوية تدوي في لوغانسك
- صحيفة: واشنطن تدرج أمريكيين اثنين أسرا في أوكرانيا للتفاوض مع موسكو لتحريرهما
- الدفاع الروسية: ضربات كييف على المباني القريبة من محطة زابوروجيه النووية استفزاز صارخ
- مسؤول: طائرات مسيرة أوكرانية تلقي قذيفتين بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية
- الدفاع الروسية: سلطات كييف تنوي تلفيق فيديوهات عن "مخربين روس" في أوديسا
- صحيفة: الناتو يعتزم تشديد الرقابة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا خشية وصولها إلى السوق السوداء
- جمهورية دونيتسك تغلي تعليق تنفيذ أحكام الإعدام
- القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أحياء سكنية في زاباروجيه بمسيّرة انتحارية
...........................................................
تداعيات وأصداء العملية العسكرية الروسية
- غلوبال تايمز: الولايات المتحدة "تطلق النار على نفسها" في أوكرانيا
- توقعات بأن يعود بايدن من السعودية "بإحراج كبير" بدلا من إمدادات نفط إضافية
- الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما
- "أرباب العمل" في فرنسا وإيطاليا يطالبون بإعداد الرأي العام بشأن ارتفاع الأسعار بسبب وقف الغاز الروسي
- صحيفة: روسيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على نقل الشحنات إلى كالينينغراد
- لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا قريبا
- رئيس الأوروغواي السابق: واشنطن والناتو يخاطران بمحاولات إرهاق روسيا بحرب طويلة
- دونيتسك الشعبية تريد الانضمام إلى روسيا كجمهورية
- رئيس ليتوانيا يدعو الدول الغربية لتحذو حذو بلاده في سياستها تجاه روسيا
- بوليانسكي: اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن النازية في أوكرانيا "لجم" الغرب
- دعوات في ألمانيا إلى خفض درجة التدفئة لمواجهة أزمة الطاقة
- زيلينكسي سينظر بطلب نزع نصب يكاترينا الثانية التذكاري في أوديسا وتبديله بتمثال ممثل إباحي
- الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو
- استحموا أقل!".. شركة غاز ألمانية تحث مواطني البلاد على توفير الطاقة
- موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية
- التلغراف: ستواجه أوروبا أكبر "صدمة طاقة" في التاريخ بدون السيل الشمالي
- "كارثة لأوكرانيا".. رجل أعمال بولندي يعلق على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن "السيل الشمالي 2"
- الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف محاولات بولندا تمويه توسعها في غرب أوكرانيا
- الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار دولار
- صحيفة "تايمز": بروكسل تخطط لبناء مخبأ آمن لقادة الاتحاد الأوروبي خوفا من تنصت روسيا والصين