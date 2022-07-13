وسائل إعلام: فنزويلا سجنت 3 أمريكيين بداية العام

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن فنزويلا سجنت 3 مواطنين أمريكيين هذا العام بتهمة دخول أراضي البلاد بشكل غير شرعي.

وحسب معلومات الوكالة، فإن السلطات الفنزويلية اعتقلت في مارس الماضي المحامي إيفين هرنانديز البالغ 44 عاما من كاليفورنيا، والمبرمج جيريل كينيمور البالغ 52 عاما من تكساس في عمليتين منفصلتين في ولاية تاتشيرا غربي فنزويلا.

وتشير مصادر الوكالة إلى أن هرنانديز كان يقيم في لوس أنجلوس، وكينيمور كان يقيم في كولومبيا منذ 2019.

وتم اعتقال أمريكي آخر قبل ذلك، في يناير الماضي لدى محاولته دخول أراضي فنزويلا قادما من كولومبيا.

ولم تكشف "أسوشيتيد برس" عن اسمه بطلب من عائلة المواطن.

وتشير الوكالة إلى أن اعتقال الشخصين في مارس تم في أعقاب إفراج السلطات الفنزويلية عن أمريكيين آخرين في إطار صفقة تبادل السجناء.

وأكدت الخارجية الأمريكية اعتقال 3 مواطنين، داعية للإفراج عنهم فورا.

يذكر أن عدد الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا كان يبلغ 8 أشخاص قبل الكشف عن المواطنين الثلاثة الجدد. وبينهم موظفون في شركات نفطية وعسكريون أمريكيون سابقون.

ويأتي ذلك على خلفية إعادة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظرها في سياسات إدارة دونالد ترامب تجاه فنزويلا، وتخفيف الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، حيث تم رفع بعض العقوبات الأمريكية عن مسؤولين فنزويليين.

المصدر: أسوشيتد برس