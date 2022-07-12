بايدن يبحث مع نظيره المكسيكي ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور في البيت الأبيض ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي.

وقبيل اللقاء شدد بايدن على ضرورة معالجة الهجرة بصفتها "تحديا مشتركا"، واصفا المكسيك بأنها "شريك متساو" مع الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وقال إن "إدارته بصدد استكشاف سبل عبور المهاجرين قانونيا من المكسيك وأميركا الوسطى للعمل في بلاده"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية منحت العام الماضي 300 ألف مكسيكي تأشيرات مؤقتة للعمل في الولايات المتحدة.

من جهته دعا لوبيز أوبرادور إلى "برنامج جريء" من أجل التصدي لمشاكل الهجرة، داعيا الولايات المتحدة التي تعاني نقصا في اليد العاملة إلى السماح لمزيد من العمال المكسيكيين والوافدين من أميركا الوسطى من أصحاب المهارات بدخول البلاد "لدعم" اليد العاملة فيها.

وأشار إلى أنه "لا غنى" عن تسوية أوضاع مهاجرين "عاشوا وعملوا لسنوات بنزاهة كبيرة ويساهمون في تنمية هذه الأمة العظيمة".

وأقر بأرجحية اعتراض برلمانيين جمهوريين على الخطوة، خصوصا وأن جمهوريين كثرا يتهمون بايدن بعدم حماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من عمليات العبور غير الشرعي.

المصدر: "أ ف ب"