لوغانسك تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا قريبا

قال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أنه يتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا قريبا.

وقال للصحفيين الروس والأجانب خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الدفاع الروسية أن القيادة السورية أعربت عن استعدادها للاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية. لذلك، بمجرد اتمام المفاوضات حول هذا الأمر، من المحتمل أن نبدأ في إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن لوغانسك ممتنة جدا لقيادة وشعب سوريا على استعدادهم للاعتراف بالجمهورية.

وقال "هذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه عندما يتم الاعتراف بنا، نشعر وكأننا أعضاء كاملون في المجتمع الدولي".

المصدر: نوفوستي