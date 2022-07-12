رئيس ليتوانيا يدعو الدول الغربية لتحذو حذو بلاده في سياستها تجاه روسيا

اعتبر الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا أن سياسة بلاده تجاه روسيا تؤتي ثمارها أكثر مما يسمى بالخط الواقعي لعدد من الدول الغربية، ودعاها إلى أن تحذو حذو ليتوانيا.

وقال: "من الواضح أن سياسة ليتوانيا دون أي أوهام بشأن روسيا أثبتت صحتها أكثر بكثير مما يسمى بالسياسة الواقعية، والتي بسببها تعاني بعض الدول الغربية الآن من الصداع".

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ووفقا له، فهو يتفهم وضع هذه الدول الغربية.

وقال: "لكن هذا يؤكد مرة أخرى أن ليتوانيا قد سلكت الطريق الصحيح، وكلما شرعت دول أخرى في أوروبا الغربية في ذلك، كان ذلك أفضل وأسهل للجميع".

وأشار إلى أن ليتوانيا لم تعلن فحسب، بل قطعت جميع العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة.

وتابع: "رفضنا شراء الغاز والنفط والكهرباء. وهكذا أصبحت ليتوانيا أكثر مقاومة لابتزاز الطاقة والاقتصاد الروسيين".

المصدر: تاس