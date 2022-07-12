رئيس المكسيك يدعو الأمريكيين لشراء الوقود من بلاده

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لنظيره الأمريكي جو بايدن إن الأمريكيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود مرحب بهم للقيادة عبر الحدود إلى المكسيك لتوفير المال.

وخلال لقاء جمعه في البيت الأبيض، قال لوبيز أوبرادور إن الوقود أرخص بكثير على جانبه من الحدود، "لذلك قررنا أنه من الضروري بالنسبة لنا السماح للأمريكيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود بالذهاب إلى الجانب المكسيكي والحصول على الوقود بأسعار أقل".

وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي يذهب الكثير من السائقين، والكثير من الأمريكيين إلى المكسيك للحصول على الوقود"، مبينا أن "متوسط ​​التكلفة العادية لصفيحة الوقود يبلغ 4.78 دولار على هذا الجانب (الأمريكي) من الحدود وعلى أراضينا 3.12 دولار".

المصدر: "نيويورك بوست"