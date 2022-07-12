فرنسا: نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني توصد في غضون أسابيع

أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا إلى أن نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015 قد تنغلق في غضون أسابيع.

وفي كلمة ألقتها في البرلمان الفرنسي، قالت كولونا: "أمامنا أسابيع قليلة فقط قبل أن تغلق نافذة الفرصة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني".

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وأضافت أن "الموقف لم يعد قابلا للدفاع"، متهمة طهران بـ"استخدام تكتيكات المماطلة والتراجع عن المواقف المتفق عليها سابقا خلال المحادثات التي عقدت في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما تمضي قدما في برنامجها النووي".

المصدر: وكالات