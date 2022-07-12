الدفاع الروسية: ضربات كييف على المباني القريبة من محطة زابوروجيه النووية استفزاز صارخ

وصفت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة المباني القريبة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بانها استفزاز نظمه القيمون الغربيون.

ووفقا لرئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، في 12 يوليو، هاجم النازيون الجدد الأوكرانيون المباني بمساعدة طائرات مسيرة بقذيفتين من عيار 120 ملم، سقطتا على مقربة من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال ميزينتسيف: "هذا ليس أول استفزاز لئيم لنظام كييف في منشآت إشعاعية خطرة، ينظمه القيمون الغربيون"، مضيفا أن القيمين الغربيين، الذين يحققون أهدافهم الإجرامية بأيدي الجانب الأوكراني، يعرضون ملايين الأشخاص في البلاد للخطر.

ودعا المسؤول الروسي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى للتأثير على السلطات الأوكرانية، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت التي يحتمل أن تكون خطرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية