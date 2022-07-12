رفض أوروبي لاتهامات إسرائيلية ضد منظمات غير حكومية فلسطينية

أعلنت تسع دول أوروبية في بيان أنها لا ترى "أدلة جوهرية" تدعم مزاعم إسرائيل بأن ست منظمات أهلية فلسطينية هي تنظيمات إرهابية، وقالت إنها لن تغير سياساتها بشأن دعم المنظمات.

وورد في البيان الصادر عن بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، أنه "يجب دائما التعامل مع الاتهامات بالإرهاب أو الارتباط بجماعات إرهابية بمنتهى الجدية"، مؤكدا أنه "لم ترد معلومات جوهرية من جانب إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها تنظيمات إرهابية ... إذا توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس".

وصدر البيان عشية الموعد المقرر لوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في زيارة من المتوقع أن تشمل اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يلتقي بأي من الجماعات المستهدفة من قبل إسرائيل.

وكانت إسرائيل أدرجت منظمات المجتمع المدني على قائمتها للتنظيمات الإرهابية في أكتوبر الماضي، واتهمتها بأنها تعمل كواجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة يسارية لها حزب سياسي وجناح مسلح كان نفذ هجمات دامية ضد إسرائيليين قبل عقود.

والمنظمات المدرجة على القائمة السوداء الإسرائيلية للتنظيمات الإرهابية هي "مؤسسة الحق" و"مؤسسة الضمير" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فلسطين"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي".

المصدر: AP