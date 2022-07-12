بريطانيا.. أكثر من 440 مهاجرا عبروا القناة الإنكليزية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 440 مهاجرا عبروا القناة الإنكليزية يوم الاثنين على متن 15 قاربا، ليرتفع العدد الإجمالي للمهاجرين عبر القناة هذا العام إلى أكثر من 13700.

وفي العام الماضي، عبر 28526 شخصا القناة في قوارب صغيرة، ارتفاعا من 8404 في عام 2020.

وتعتبر القناة الإنجليزية من أخطر ممرات الشحن وأكثرها ازدحاما في العالم.

هذا وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل أنها تخطط لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، إلا أنه تم إلغاء الرحلة الأولى قبل دقائق من الإقلاع بعد صدور قرار قضائي.

المصدر: BBC