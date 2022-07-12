طهران: تأكيد بايدن على سياسة الضغط الأقصى على إيران يتعارض مع رغبته بإحياء الاتفاق النووي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتباع سياسة الضغط ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا واشنطن في إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، تعليقا على المقال الأخير لبايدن حول أهداف زيارته للشرق الأوسط الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إن "تأكيد بايدن على اتباع وممارسة سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي".

واعتبر أن هذه التصريحات "استمرار لسياسة الضغط الأقصى الفاشلة التي بدأت في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران".

وأضاف أن "الحكومة الأمريكية السابقة، بانسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي، تسببت بالفعل في إلحاق أضرار جسيمة باستراتيجية الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الخلافات".

ولفت إلى أن "الحكومة الأمريكية الحالية تتبع نفس النهج مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية وسياسة فرض الحظر على إيران".

وشدد على أن "منطقة الشرق الأوسط لن تكون أكثر أمنا واستقرارا إلا من خلال قيام واشنطن بإنهاء سياستها في خلق الانقسام بين دول المنطقة، ووقف تدفق الأسلحة إلى بعض دول المنطقة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتخلي عن سياسة الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني (إسرائيل)، وإنهاء سياستها في خلق موجة الترهيب من إيران (إيرانوفوبيا)".

وأردف قوله: "طالما لم تصحح الولايات المتحدة سياساتها الخاطئة والمسببة للأزمات، فإنها المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

وأشار إلى ادعاءات بايدن حول دور الولايات المتحدة في القضاء على تنظيم "داعش" وكبح جماح الإرهاب في المنطقة، مضيفا أن "تصريحات الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بشأن دور هذا البلد في إنشاء داعش تتناقض مع مزاعم بايدن في هذا المجال".

المصدر: "إرنا"