المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب طلب مصادرة آلات التصويت

كشف المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، طلب منه مصادرة آلات التصويت بعد انتخابات 2020.

وخلال تقديم شهادته أمام اللجنة النيابية التي تحقق في اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021، قال بار إن رده على طلب ترامب كان بأنه أمر مستحيل، "ليس هناك سبب محتمل للقيام بذلك ولن أستولي على أي آلات".

ووصف بار ادعاءات ترامب وحلفائه بأن آلات التصويت تم التلاعب بها من قبل قوى أجنبية في انتخابات 2020 بأنها "هراء كامل"، مضيفا: "لم أجد أي أساس على الإطلاق للادعاءات، ولكن تم عرضها بطريقة مثيرة بحيث من الواضح أنها كانت تؤثر على الكثير من الناس، وأفراد الجمهور لإقناعهم بوجود فساد ممنهج في النظام".

المصدر: CNN