صحيفة: الناتو يعتزم تشديد الرقابة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا خشية وصولها إلى السوق السوداء

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي يعتزمان تشديد الرقابة على نقل الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب المخاوف من وصولها إلى السوق السوداء.

وقال الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إن العديد من الدول الأعضاء في الناتو تبحث مع كييف إمكانية إنشاء نوع من أنظمة التتبع أو قائمة مفصلة بالأسلحة الموردة إلى أوكرانيا.

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وقال مسؤول غربي للصحيفة: "تدخل كل هذه الأسلحة إلى الجزء الجنوبي من بولندا، ويتم تسليمها على الحدود ثم يتم تقسيمها على آليات للعبور، شاحنات كبيرة وشاحنات صغيرة وأحيانا سيارات خاصة، وبعد ذلك لا نعرف شيئا عنها وعن مكان وجودها، ليس لدينا أي فكرة إلى أين يذهبون بها، أو أين يتم استخدامها، أو إذا كانت تظل في البلاد".

أكدت بوني جينكينس نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على الأسلحة في وقت سابق، حقيقة أن الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.

وأضافت أن واشنطن على اتصال مع كييف بشأن هذه المسألة من أجل منع وقوع الأسلحة المنقولة في أيدي المهربين.

المصدر: تاس