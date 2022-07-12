بريطانيا.. ساجد جافيد يسحب ترشحه لرئاسة حزب المحافظين

أعلن وزير الصحة البريطاني السابق ساجد جافيد أنه قرر سحب ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين، فيما أعلن رئيس لجنة عام 1922 عن أسماء المرشحين الثمانية للمنصب.

وقال جافيد في بيان: "الخدمة في الحكومة هي امتياز حقيقي. لقد مرت سبعة أيام فقط منذ أن اتخذت القرار الصعب بالاستقالة من أهم وظيفة شغلتها على الإطلاق، كوزير للصحة أثناء تفشي جائحة كورونا. منذ ذلك الحين، حددت القيم والسياسات التي أعتقد أنها مناسبة لمستقبل بلدنا العظيم. وأعتقد أنه يجب على الحزب الآن أن ينظر إلى الخارج، وليس إلى الداخل، إذا أردنا الفوز مرة أخرى".

وأضاف: "هناك وفرة في الأفكار والمواهب في حزبنا. وسيمنح أحد المرشحين شرف توليه رئاسة الوزراء. إنني أتطلع إلى رؤية النقاش يتكشف ورؤية الزملاء يعملون معا كحزب محافظ موحد بمجرد الانتهاء من انتخابات القيادة".

وفي السياق، أعلن غراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، عن مرشحي قيادة حزب المحافظين الذين ستدخل أسماؤهم في عملية الاقتراع يوم غد، وهم: ريشي سوناك، بيني موردانت، توم توجندهات، ليز تراس، سويلا برافرمان، جيرمي هانت، كيمي بادينوش، وناظم الزهاوي.

المصدر: sky news