موسكو وبرازيليا تتفاوضان حول توريد الطاقة الروسية

أعلن السفير الروسي لدى البرازيل أليكسي لابيتسكي أن روسيا والبرازيل تتفاوضان بشأن توريد الطاقة الروسية.

وقال لابيتسكي: "المفاوضات بين وزارتي الطاقة الروسية والبرازيلية، وبين الشركات التي تنقل الطاقة جارية. أعتقد أننا سنكون قادرين على رؤية نتائجها الإيجابية قريبا".

أكد أنه ليس من الضروري توقع نتائج المفاوضات في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "يجب أن تفهم جيدا أنه في الظروف الحالية، وبسبب الوضع غير المستقر في أسواق الطاقة الدولية، من الضروري التحدث عن الكميات والأسعار ومواعيد التسليم بعد توقيع العقود فقط".

المصدر: نوفوستي