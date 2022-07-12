رفع وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية

صرح مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن الرئيس دينيس بوشلين، وقع مرسوما بتعديل القانون الجنائي للجمهورية، وعليه فقد رُفع وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وجاء في البيان أنه تم تعديل المادة 202 من القانون التنفيذي الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية وتم رفع وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

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وكانت المحكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية قد أصدرت حكمها على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول بالإعدام، وهم مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن آسلين، وكذلك مواطن مغربي هو سعدون إبراهيم، حيث اعترف الثلاثة بتورطهم في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كذلك أقر آسلين بجريمة "التدريب للقيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين جمهورية دونيتسك، فمن حقه الطعن على الحكم في غضون شهر.

المصدر: تاس