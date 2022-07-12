من هو ماهر العقال زعيم "داعش" الذي قتل في سوريا؟

قتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا في غارة أمريكية، إلا أن اسمه ليس معروفا ولم يكشف عنه عقب مقتل الزعيم السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في فبراير الماضي. فمن هو ماهر العقال؟

في بحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائط البحث يظهر اسم العقال في خبر وحيد يعود إلى 12 يناير 2021، حول اعتقال قوات الأمن التركية إرهابي من تنظيم "داعش" متورط بتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري "السلطان أحمد" و"سوروج" في مدينتي إسطنبول وشانلي أورفة جنوبي البلاد عامي 2015 و2016 على التوالي.

The US killed Maher al-Agal, the top leader of ISIS in Syria, in a drone strike near Jindayris, Syria last night, @CENTCOM said.



A second senior ISIS leader whose name was not released was "seriously injured during the strike."@dcexaminerhttps://t.co/L5oRGkEcxZ — Mike Brest (@MikeBrestDC) July 12, 2022

وحسب وزارة الدفاع التركية فإن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي "عزو خلف سليمان العقال" المتورط مع الإرهابي "ماهر العقال" المكنى بـ"أبو براء"، والمسؤول عن التخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية، بتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري السلطان أحمد وسوروج.

وبعيدا عن هذا الخبر، لم يكن اسم العقال موجودا في أي مكان آخر. إلا أنه وبعد إعلان البنتاغون أصبح اسم العقال اليوم منتشرا بشكل كبير، دون وجود أي تفاصيل إضافية عنه.

Pictures that circulated of the aftermath of the strike pic.twitter.com/cbp1Ce6iBF — Michael A. Horowitz (@michaelh992) July 12, 2022

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 3 فبراير 2022 مقتل خليفة "أبو بكر البغدادي" عبد الله قرداش (الاسم الحركي: أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)، في عملية خاصة نفذتها الولايات المتحدة في شمال غربي سوريا، انتهب بتفجير القرشي لنفسه.

المصدر: RT