الصين تحتج على مشاركة نائب رئيس تايوان في تأبين آبي

قدمت الصين احتجاجا رسميا لليابان بسبب حضور نائب الرئيس التايواني مراسم تأبين رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

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وتدعي الصين أن تايوان مقاطعة منشقة يجب إعادة توحيدها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعترض على أي تعبير عن هويتها السياسية المستقلة.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء إن السلطات التايوانية "قامت بخدعة سياسية"، وإن بيكين "قدمت شكوى شديدة اللهجة لليابان في بيجين وطوكيو، وأوضحت موقفها".

وأضاف في مؤتمر صحفي يومي "مخطط تايوان السياسي لا يمكن أن ينجح أبدا".

وشارك لاي تشينغ دي، نائب الرئيس التايواني، أمس الاثنين في تأبين آبي بطوكيو. واشتهر آبي بأنه مؤيد قوي لتايوان، والتي كانت مستعمرة يابانية طيلة 50 عاما.

وانقسمت الصين وتايوان وسط حرب أهلية عام 1949، وسعت بيجين لعزل حكومة الجزيرة دبلوماسيا.

وترسل الصين طائرات حربية عبر مضيق تايوان الآن بانتظام، مهددة باستخدام القوة إذا أصدرت الجزيرة إعلان استقلال رسميا، ولإبعاد مؤيدي تايبيه، لا سيما الولايات المتحدة، إلى جانب دول حليفة، من بينها اليابان.

وعقب استقالته من منصب رئيس الوزراء عام 2021، أثار آبي غضب بيكين بخطاب أعلن فيه عن دعمه القوي لتايوان، قائلا إن "أي مغامرة عسكرية ستؤدي إلى انتحار اقتصادي للصين".

المصدر: أ ب