استطلاع: غالبية الناخبين يرفضون ترشح ترامب وبايدن لانتخابات 2024

أفاد استطلاع جديد للرأي بأن غالبية الناخبين الأمريكيين يرفضون ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن للانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة Politico بالتعاون Morning Consult، أنه بالنسبة لترامب، قال 48% من الناخبين إنه لا ينبغي له "بالتأكيد" الترشح مرة أخرى، بينما قال 13% إنه "من المحتمل" ألا يقوم بحملته الانتخابية للرئاسة عام 2024.

أما بالنسبة إلى بايدن، قال 46% إنه يجب "بالتأكيد" ألا يرشح نفسه مرة أخرى، بينما قال 18% إنه "من المحتمل" ألا يفعل ذلك.

يذكر أن بايدن سيكون يبلغ من العمر 82 عاما أثناء ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وهو ما قال إنه ينوي القيام به، وسيكون عمره 83 عاما عند توليه المنصب إذا فاز في عام 2024. أما ترامب فسيكون يبلغ من العمر 78 عاما عند الترشح وتنصيبه، إذا فاز في السباق الرئاسي عام 2024. إلا أنه لم يعلن رسميا حتى الآن عن نيته الترشح للمنصب مرة أخرى، لكن انتشرت الشائعات وألمح إلى الفكرة عدة مرات.

المصدر: The Hill