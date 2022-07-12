بولندا وإسرائيل تعيدان السفراء إلى وارسو وتل أبيب

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بولندا وإسرائيل بدأتا عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال إعادة سفيري البلدين إلى أماكنهما.

وأضاف الرئيس البولندي: "اتفقنا مع الرئيس اسحاق هرتسوغ على أن الوقت قد حان للعودة إلى العلاقات الطبيعية. لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى. قدم السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني أوراق اعتماده اليوم. وطلب ​​مني الرئيس هرتسوغ إعادة السفير البولندي إلى إسرائيل".

وفي أغسطس من عام 2021، استدعت إسرائيل، سفيرها في وارسو، على خلفية موافقة الرئيس البولندي "أندريه دودا" على "قانون الأملاك (الخاص باليهود)" الذي تعارضه تل أبيب.

المصدر: نوفوستي