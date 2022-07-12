صحيفة "The Week" تودع بوريس جونسون بركلة على مؤخرته! (صورة)

نشرت صحيفة "The Week" كاريكاتير يسخر من استقالة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من منصبه، رابطة بين استقالته وخروج المملكة من بريكسيت الذي حدث أثناء فترة توليه السلطة.

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ويظهر جونسون في كاريكاتير الصحيفة البريطانية وهو يركل على مؤخراته بشكل مهين خارج مقر رئيس الوزراء في شارع داونينغ بلندن، مع تعليق جاء فيه "بوريس غادر Boris Exit".

وفي وقت سابق، أعلن جونسون رسميا التخلي عن منصبه واستقالته من قيادة حزب المحافطين، وقال إنه عين حكومة جديدة وأنه مستمر في مهماته إلى حين اختيار رئيس وزراء.

ويأتي هذا في ظل تصاعد المطالب الشعبية والإضرابات في بعض العواصم الأوروبية جراء الصعوبات الاقتصادية.

يذكر أن المملكة المتحدة انسحبت من الاتحاد الأوربِي أو البريكست "Brexit" بعد الاستفتاء الذي حصل في 23 يونيو 2016، حيث صوت 51.9 في المائة لصالح الانسحاب.

المصدر: RT