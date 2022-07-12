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الخارجية الروسية تعلق على مشاركة أممية في المفاوضات حول أوكرانيا

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الخارجية الروسية تعلق على مشاركة أممية في المفاوضات حول أوكرانيا
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قالت الخارجية الروسية إنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع مراعاة الموقف الروسي، منوهة بالوقت ذاته بأن مناقشة اي مشاركة أممية في المفاوضات كوسيط "سابق لأوانه"

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف: "الزملاء الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة في 15 أبريل من هذا العام. ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية. بالطبع ، مع مراعاة الموقف الروسي".

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وفيما يخص مشاركة الأمم المتحدة كوسيط في المفاوضات قال:"نعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه. على الأقل، يجب أن ننتظر استئنافها".

المصدر:إنترفاكس

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