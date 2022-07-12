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اسرائيل تستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام بايدن

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اسرائيل تستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام بايدن
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى زيارته المرتقبة يوم غد الأربعاء.

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وأشار البيان إلى أن هذا العرض سيشمل أنظمة "Arrow"، و"David's Sling"، و"Iron Dome"، و"Iron Beam".

من جهته، قال يوفال غباي، نائب رئيس إدارة اللوجستيات والأصول، رئيس وحدة العمليات اللوجستية بوزارة الدفاع الإسرائيلية: "يعمل فريق قسم اللوجستيات والأصول على مدار الساعة لضمان إجراء حفل ترحيب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأقصى درجات الاحتراف والاحترام".

وأضاف: "نحن نعمل بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وهيئة المطارات الإسرائيلية وغيرها، وسيرحب المئات من المهنيين بالرئيس والوفد المرافق له بالإضافة إلى العديد من المراسلين الذين من المتوقع أن يغطوا الزيارة".

اسرائيل تستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام بايدن

اسرائيل تستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام بايدن

اسرائيل تستعرض أنظمتها للدفاع الجوي أمام بايدن

المصدر: RT

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