الدفاع الروسية: صواريخ "إسكندر" دمرت منصات إطلاق صواريخ أمريكية مضادة للسفن أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "إسكندر" تمركز للقوات الأوكرانية في أدويسا ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن ضربات بصواريخ عالية الدقة أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 26 آلية عسكرية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال اليوم الماضي.

وأضاف المتحدث أن "الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفت في يوم واحد، 3 مراكز قيادة، و3 مستودعات ذخيرة، ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار في 97 نقطة، كما استهدفت القوات التابعة للجيش الأوكراني ومعدات عسكرية في 111 نقطة".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال اليوم الماضي، 7 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم اعتراض 12 قذيفة "الإعصار" أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه مناطق سكنية في مقاطعة خاركوف ونوفايا كاخوفكا، ومقاطعة خيرسون.

يتبع ..