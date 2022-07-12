وزير النقل البريطاني يؤيد ترشيح سوناك لرئاسة الحكومة

أبدى وزير النقل البريطاني جرانت شابس تأييده لوزير الخزانة السابق ريشي سوناك لمنصب رئاسة وزراء بريطانيا خلفا لبوريس جونسون.

وكتب شابس على "تويتر" "شكرا جزيلا لفريقي لمساعدتي في الحصول على ترشيحي للقيادة في أسرع وقت ممكن. من بين العديد من المرشحين الرائعين، تحدثت مع ريشي سوناك الذي أعتقد أنه يمتلك المهارات والخبرة لقيادة هذا البلد".

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وأعلن رئيس اللجنة التوجيهية لحزب المحافظين البريطاني (ما يسمى "لجنة 1922") ، جراهام برادي، بعد اجتماع للجنة يوم الاثنين، أن الجولة الأولى من التصويت بين أعضاء البرلمان من حزب المحافظين ستجرى في 13 يوليو.

وأعلن بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019 ، في 7 يوليو استقالته من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة. وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

المصدر: نوفوستي