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الكرملين: العملية العسكرية الروسية غير موجهة ضد الشعب الأوكراني

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الكرملين: العملية العسكرية الروسية غير موجهة ضد الشعب الأوكراني
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليست ضد الشعب الأوكراني وإنما ضد النظام في كييف.

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جاء ذلك ردا على ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم وزارة الخارجية الأوكرانية لمرسوم الرئيس بوتين بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، بأنه "تعد على سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية"، وتابع بيسكوف حديثه بأن عددا كبيرا من المواطنين الأوكرانيين "ضد النظام ويريدون أن يصبحوا مواطنين روس، وهو ما يجعل مرسوم الرئيس بوتين مهما للغاية بالنسبة لكثيرين".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، يوم أمس الاثنين، 11 يوليو.

المصدر: نوفوستي

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