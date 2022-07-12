لوكاشينكو: ناقشت مع بوتين خطط الغرب لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وبيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخطط الاستراتيجية للغرب لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وعبر بيلاروسيا.

ووفقا للمكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، قال لوكاشينكو: "ناقشنا هذا بالتفصيل أمس (عبر الهاتف) مع رئيس روسيا الاتحادية، الخطط الاستراتيجية التي يدرسها الغرب للهجوم على روسيا".

وأضاف لوكاشينكو أن الاتجاه الرئيسي لتوجيه ضربة لروسيا، هو عبر أوكرانيا وعبر بيلاروس.

وأجرى بوتين ولوكاشينكو أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا، نقاشا خلاله المسائل المتعلقة بالترانزيت إلى كالينينغراد وسير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيسين أكدا خلال المحادثات الهاتفية عزمهما المتبادل على تعزيز العلاقات الروسية - البيلاروسية والشراكة والتحالف.

المصدر: نوفوستي