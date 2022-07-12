وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن إطلاق حملته الانتخابية

أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك على "تويتر" أنه أطلق حملته فيما يتعلق بقراره الترشح لرئاسة الوزراء.

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وكتب الوزير البريطاني السابق يقول: "هذا الصباح نطلق رسميا حملة ريدي 4 ريشي"، وتعني أننا جاهزون لريشي.

وفي وقت سابق أفيد بأن الموقع الإلكتروني لحملة سوناك، الذي أعلن يوم الجمعة عن نيته الترشح لمنصب زعيم المحافظين ورئيس الوزراء، تم تسجيله يوم الأربعاء، وذلك قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته.

وكان سوناك أول من أعلن أنه سيترك منصب وزير المالية، وجرى الإعلان عن هذا القرار مساء يوم 5 يوليو.

وأعلن جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي في عام 2019 في منصب رئيس الحكومة، في 7 يوليو أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء.

المصدر: نوفوستي