السفير الإيراني لدى أذربيجان يرد على نظيره الإسرائيلي بشأن مواجهة بين لاعب إسرائيلي وإيراني منشق

رد السفير الإيراني لدى أذربيحان، عباس موسوي، على تصريحات السفير الإسرائيلي، جورج ديك، حول المباراة التي أجريت بين مصارع إيراني متخل عن هويته الوطنية ومصارع إسرائيلي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال عباس موسوي: "إذا ضرب الصفر المطلق نفسه في أي شيء آخر بلا نهاية فإنه يبقى كما هو عليه".

وذلك بعد أن كتب جورج ديك في "تويتر" أن "المصارع الإيراني سعيد ملائي الذي لم تسمح له بلاده بخوض مباراة أمام لاعب إسرائيلي، خاض اليوم مباراة أمام منافسه الإسرائيلي كلاعب أذربيجاني وعانقه بعد انتهاء المباراة"، حيث أن لاعب الجودو الإيراني الأصل، سعيد ملائي، يحمل الجنسية الأذربيجانية.

المصدر: "إيران برس"