ماسك يعلّق على ترشح ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

يقف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ضد مشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ماسك: "أنا لا أكره هذا الرجل، لكن حان الوقت لترامب أن يلبس قبعته ويبحر مع غروب الشمس. يجب على الديمقراطيين أيضا التوقف عن الهجوم .. سيبلغ ترامب 82 عاما".

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.



Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency. — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

في الوقت نفسه، أدلى ماسك برأيه ، أنه في حال خاض حاكم فلوريدا الحالي، رون ديسانتيس، انتخابات عام 2024 ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، فسوف يفوز بسهولة، ولا يحتاج حتى إلى إجراء حملة انتخابية.

شغل ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة من يناير 2017 إلى يناير 2021.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.

المصدر: نوفوستي